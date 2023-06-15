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Культура

Картины в духе Сальвадора Дали представлены на выставке в Пскове

17.06.2023 19:55|ПсковКомментариев: 0

Выставка студентки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Валерии Самойленко «Первая встреча» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной). В экспозиции представлено 25 работ (портреты, натюрморты, пейзажи, живопись и графика). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Открывая эту выставку, библиотекари отметили, что Валерию выпестовали члены псковского художественного объединения «ПсковАРТ». Кроме того, организаторы подчеркнули, что это первая персональная выставка Валерии Самойленко.

На вернисаже юную псковскую художницу сразу же сравнили с Сальвадором Дали. Заслуженный художник России Николай Москалев сказал, что ему больше всего понравился натюрморт с грушами, которые, как он считает, выписаны, почти как у знаменитого испанского сюрреалиста. Поэтому он пожелал Валерии Самойленко прежде всего дерзновения.

Учитель русского языка и литературы псковской школы №12 Ольга Косенкова на это заметила, что «характера Валерии не занимать». Преподаватель рассказала собравшимся, что Валерия Самойленко сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а на ЕГЭ по литературе набрала почти 90. Поэтому у неё был большой выбор, куда пойти после школы. Но эту девочку не так-то легко сбить с намеченного пути, утверждает её школьная учительница, и поскольку она родилась в творческой семье известных псковских художников Ираиды и Николая Самойленко, то и сама решила посвятить себя искусству. А «её необыкновенная порядочность, талант и трудолюбие» обязательно помогут ей добиться успеха, уверена Ольга Косенкова.

Преподаватели школы искусств, кроме того, подчеркнули, что Валерия выросла не просто в творческой, а в многодетной семье, а каждая многодетная семья, утверждают они, основываясь на своём богатом педагогическом опыте, – это сложная система. И в таких семьях детям приходится больше стараться, чтобы стать кем-то значительным не только по сравнению со своими родителями, но и на фоне братьев и сестёр. Вот почему эта девочка сформировалась такой целеустремлённой, уверены её педагоги.

Псковский художник Эдуард Шарипов также напомнил собравшимся, что предки Валерии жили восточнее, и поэтому очень советовал девушке беречь уральское цветовосприятие, которое сильно отличается от традиционного псковского. Псков, по его словам, в своё время испытал огромное влияние западного искусства и до сих пор очень «жёстко прессует художников». При этом, например, у основоположника русской иконописной школы, Андрея Рублёва, по одной из версий, мама была удмурткой, что, как считает Эдуард Шарипов, и сформировало у него «совсем другое цветовое видение». Шарипов заявил, что в работах Валерии просматривается такое же «видение» и поэтому предрёк ей большое творческое будущее.

Художник Сергей Михайлов сказал, что в ученических работах Валерии, которые выставлены в библиотеке, пока ещё не видно нового искусства, а есть только традиционное – то есть, искусство старшего поколения псковских художников. Но тут же рассказал, какими дерзкими были в своё время эти псковские художники старшего поколения и как в 1967 году а Нарве они произвели фурор своими авангардистскими произведениями из сварного металла, которые были представлены изумлённой публике ночью при свечах.

Когда слово взял художник Петерис Скайсткалнс, собравшиеся на Конной псковские художники стали спорить, что важнее: живопись или графика, - а также рассуждать, каково сегодня вообще быть художником. И даже сказали, что для этого требуется особое мужество. Так что мама виновницы торжества, художник Ираида Самойленко даже вынуждена была попросить их не запугивать Валерию творчеством.

Сама юная художница всего лишь поблагодарила всех собравшихся за похвалы и сказала, что некоторые из представленных на выставке работ ей тоже нравятся.

Выставка «Первая встреча» продлится в читальном зале библиотеки на Конной до 17 июля.

Теги: #живопись #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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