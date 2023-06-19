Культура

День балалайки отметят в Пскове 23 июня

День балалайки отметят во всем мире 23 июня. Праздничные мероприятия, посвященные самому старинному и узнаваемому музыкальному символу России, пройдут и в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В амфитеатре Детского парка мастерство игры на народных инструментах продемонстрируют заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков); руководитель ансамбля «Сказ», лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков; народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» (Новоржев), ансамбли балалаечников детских музыкальных школ №1 и №4 города Пскова, ансамбли русских народных инструментов детской музыкальной школы №2 города Пскова и детской школы искусств города Пскова.

Вокальными композициями зрителей порадует исполнительница народных песен Наталья Иванова (Псков).

Танцоры из ансамбля «Солнышко» (Псков) подарят гостям праздника настроение яркими и энергичными народными танцами.

В рамках праздника пройдет открытие конкурса национального костюма и дефиле участниц.