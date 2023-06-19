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Музыка будущего зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове

20.06.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Терменвокс зазвучит в пространстве Варлаамовской башни 15 июля в 20:00. Это уникальный электромузыкальный инструмент, созданный в Санкт-Петербурге более 100 лет назад Львом Терменом. Выступление состоится в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Дирижеры пространства» – первый из концертов, посвященных необычным и редко использующимся музыкальным инструментам, познакомит зрителей с терменвоксом – «космическим передатчиком», футуристической установкой, звуки которой лучше всего передают образ будущего: загадочного и немного пугающего.

Терменвокс – это единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент, на нем играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Созданный более 100 лет назад, этот сложный электромузыкальный инструмент до сих пор покоряется потомкам своего создателя. На концерте в Пскове виртуозное владение им продемонстрируют дочь и правнук изобретателя – Наталья и Петр Термены.

Наталья Термен – председатель Санкт-Петербургского общества терменвокса, выступала в России, Франции, Швеции, Японии, США, Нидерландах. Петр Термен – руководитель Школы терменвокса, лауреат премии президента по поддержке талантливой молодежи, дипломант Дельфийских игр, лауреат британской премии Creativepool и американской премии Clio Music.

В программе концерта переплетается исполнение классической музыки, пьесы, написанные специально для терменвокса, и электронные композиции. Это сочетание показывает многогранность звучания уникального музыкального инструмента.

«Дирижеры пространства» выступят в сопровождении фортепиано (концертмейстер Валерия Дунюшкина) и наполнят новым звучанием классические шедевры И. С. Баха, Н.А. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Р. Леонкавалло, М. Равеля.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте Псковской областной филармонии по ссылке.

Теги: #концерт #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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