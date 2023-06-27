Культура

Число посетителей Псковского музея-заповедника может побить прошлогодний рекорд

Число посетителей Псковского музея-заповедника может побить прошлогодний рекорд. Об этом сообщила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тенденция к увеличению посетителей четко наметилась, согласно данным первого полугодия мы подошли к выполнению уже годового плана. Если мы будем идти такими же темпами, то перекроем цифры прошлого года. В прошлом году у нас было более 700 тысяч посетителей. Сейчас их – около 450 тысяч человек, а впереди еще пик летнего сезона и прекрасная псковская осень», – отметила Светлана Мельникова.

Гендиректор музея-заповедника добавила, что в учреждении хотели бы больше работать с местными жителями и молодежью.

«Пушкинская карта была задумана как очень правильная история, государство потратило такие деньжищи, чтобы этот проект реализовать. А наша ценовая политика невысокая, можно целый год ходить в музей по Пушкинской карте», – подчеркнула гостья студии.