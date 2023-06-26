Культура

Фильм о событиях 1825 года будут снимать в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в июле планируют снять часть сцен для фильма под рабочим названием «Цербер».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в основу сценария будущего фильма легли отдельные события 1825 года — года, который, по сути, стал началом революционного движения в царской России. Работать над лентой будет «Студия Чеховъ» совместно с Институтом развития интернета. Режиссер-постановщик «Цербера» — Владимир Щегольков, оператор-постановщик — Пётр Духовской.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Съёмки намечены на вторую декаду месяца. Они пройдут 11 июля в парке и в доме-музее Пушкина в Михайловском, 12-го — в Тригорском и в Петровском, 13-го — в музейном комплексе в деревне Бугрово и 14-го — в тригорском парке. В заповеднике просят всех, кто планирует поездку в Пушкиногорье, учитывать эти обстоятельства, так как некоторые объекты в дни съёмок могут быть закрыты для посещения.

Напомним, что те или иные локации Пушкинского заповедника нередко становятся рабочими площадками для кинодокументалистов и создателей художественных лент, прежде всего, на исторические темы. В разные годы здесь снимали такие фильмы и сериалы, как «Василиса» (по мотивам событий 1812 года), «Учёности плоды (о Великой Отечественной), «Гоголь», многие другие.