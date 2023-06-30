Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Пскове

Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина сегодня, 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Уникальность рисунков в том, что они нарисованы маркерами в технике быстрого наброска – скетчинга. Все рисунки выполнены в одной стилистике, где без особого труда читается вселенская любовь художника к автомобилям разных марок и модификаций.
Автор работ – талантливый псковский художник Юрий Архипов.
На открытии выставки присутствовали друзья, коллеги, родные автора, единомышленники. Они поздравляли художника с открытием первой выставки, желали дальнейших творческих успехов, выражали слова восхищения, поддержки и признательности, называли работы крутыми и благодарили судьбу, что лично знакомы с автором и имеют возможность пожать ему руку.
Среди рисунков есть не только автомобили. Выставка будет работать до конца месяца.