Культура

Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Пскове

Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина сегодня, 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уникальность рисунков в том, что они нарисованы маркерами в технике быстрого наброска – скетчинга. Все рисунки выполнены в одной стилистике, где без особого труда читается вселенская любовь художника к автомобилям разных марок и модификаций.

Автор работ – талантливый псковский художник Юрий Архипов.

На открытии выставки присутствовали друзья, коллеги, родные автора, единомышленники. Они поздравляли художника с открытием первой выставки, желали дальнейших творческих успехов, выражали слова восхищения, поддержки и признательности, называли работы крутыми и благодарили судьбу, что лично знакомы с автором и имеют возможность пожать ему руку.

«Талант! Огромный талант! Вдохновитель, энергетик, заряд позитива, пушка радости! Молодец, отличный пример не стоять на месте! Очень горжусь, что мы знакомы, что мы друзья», – написал один из гостей выставки в книге отзывов и пожелал автору неиссякаемого вдохновения.

«Дело твоей жизни – создавать прекрасное. Пусть на этом нелегком поприще тебя не оставляет вдохновение, а в палитре всегда находятся нужные краски. Развивай свои умения, представляй миру шедевры, достойные того, чтобы украсить самые известные музеи мира. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, а кисть уверенно создает шедевры», – написано в другом отзыве.

Среди рисунков есть не только автомобили. Выставка будет работать до конца месяца.