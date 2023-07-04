Культура

Russia Today снимает в «Михайловском» передачу к годовщине освобождения Пушкиногорья в 1944 году

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 5 июля, работает съёмочная группа международного телеканала Russia Today, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В заповеднике пояснили, что журналисты готовят материалы об истории разминирования могилы Александра Пушкина. Планируется, что статья и видеосюжет к ней будут опубликованы под рубрикой «Незабытые истории» на сайте «RT на русском» 12 июля, в годовщину освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков. Речь в них пойдёт, в том числе, и о работе и гибели сапёров в Пушкинских Горах, и об установке памятной доски в их честь.

Музей предоставил съёмочной группе возможность работать на территории заповедника, в том числе в мемориальной усадьбе поэта, в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре, а также в научном архиве.

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В съёмках приняли участие директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, хранитель некрополя Андрей Васильев, методист «Михайловского» Елена Хмелёва, подробно занимавшаяся темой «Пушкиногорье в годы Великой Отечественной войны» и записавшая множество воспоминаний местных жителей и ветеранов, непосредственно освобождавших псковские пушкинские места, уточнили в «Михайловском».