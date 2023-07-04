Культура

Часть реставрационных работ завершили в Палате на подворье Елизаровского монастыря

Ремонтно-реставрационные работы в нижней части здания завершили на объекте культурного наследия федерального значения «Палата на подворье Елизаровского монастыря» (XVI век). Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Ремонтно-реставрационные работы проводятся с приспособлением здания для современного использования. Реставраторы решили основные задачи проекта реставрации: сохранение подлинных элементов памятника, адаптация его для современных нужд подворья.

Выполнены следующие виды работ:

реставрация (консервация), направленная на сохранение аутентичных конструкций (каменный объем);

ремонт позднего рубленного объема с локальной стилизацией элементов декора и типов отделки на конец XIX – начало XX вв.

ремонт поздних пристроек.

Палаты на подворье Елизаровского монастыря являются уникальным образцом гражданской постройки, включающей в себя архитектурно-конструктивны элементы церковной архитектуры. Комплекс подворья расположен в историческом центре Пскова на Полонище, на территории окольного города.