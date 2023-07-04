Культура

Вопросы сохранения объектов культурного наследия обсуждают специалисты в Пскове

В Пскове проходит Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов». Мероприятие объединило представителей науки, культуры, искусства, архитектуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Татарстан, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Архангельских областей и других регионов России — тех субъектов РФ, в которых деятельность неразрывно связана с сохранением, защитой и популяризацией исторического и культурного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках торжественного открытия форума участников поприветствовал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Он отметил, что проведение форума на псковской земле — хорошая традиция для людей, чей труд направлен на сохранение объектов культурного наследия.

«Богатейшее историческое прошлое нашего края воплощено в сотнях уникальных памятников истории и культуры, эпохальных и заповедных мест, религиозных святынь и художественных ценностей. Все эти широко известные заповедные места, дворцово-парковые ансамбли и отдельные древности увековечивают людей, важные исторические события, сооружения, старинные предметы и являются неповторимым культурным наследием нашего края. Утрата даже части этих объектов, обладающих научной, художественной, исторической или мемориальной ценностью, может привести к невосполнимым потерям», — подчеркнул Вадим Нэдик.

Руководитель комитета также обратил внимание, что уникальные объекты культурного наследия обладают особой энергетикой, способной формировать в людях чувство прекрасного, сопричастности к событиям прошлого, чувство сопереживания. Кроме того, они привлекают большое внимание гостей — за последние годы в Псковскую область значительно увеличился поток туристов.

В течение двух дней участники форума будут делиться опытом в сфере сохранения, популяризации, достижения общественного согласия, образовательных программ, туризма и популяризации объектов Всемирного наследия.

В рамках форума организована работа 4-х секций: «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне», «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях», «Традиционные ценности как основа образовательных процессов» и «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве». Также пройдет круглый стол на тему «Природно-культурные ландшафты объектов Всемирного наследия и вопросы их сохранения».