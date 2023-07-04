День семьи, любви и верности отметят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

День семьи, любви и верности отметят в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Мероприятие «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских» состоится 9 июля с 14:00 до 19:00.
В 13:00 из Великих Лук от площади Ленина будет организован 40-местный автобус для желающих приехать в усадьбу (открыта предварительная запись по телефону 29-523).
Помощь в проведении мероприятия окажут волонтёры Великих Лук.