Культура

День семьи, любви и верности отметят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

День семьи, любви и верности отметят в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Мероприятие «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских» состоится 9 июля с 14:00 до 19:00.

В 13:00 из Великих Лук от площади Ленина будет организован 40-местный автобус для желающих приехать в усадьбу (открыта предварительная запись по телефону 29-523).

Помощь в проведении мероприятия окажут волонтёры Великих Лук.