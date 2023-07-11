Культура

О настольных играх древности расскажут псковичам 14 июля

Сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки», участники которой познакомятся с настольными играми, которые были популярны еще во времена княгини Ольги, состоится в Приказной палате Псковского кремля 14 июля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В ходе программы гости погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историей, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру "Мельница" и "Тавлеи", – рассказали в музее.

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 250 руб./чел. – школьники. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.