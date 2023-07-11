Культура

Международный пленэр профессиональных художников прошел в Пскове

Международный пленэр профессиональных художников России и Белоруссии «Псков приглашает друзей – 2023» прошел в Псковском музее-заповеднике с 10 по 12 июля. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, встреча стала традиционным явлением культурной жизни и проходит в Пскове и его окрестностях ежегодно.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«У вас особенная земля, у вас очень много храмов и исторически важных мест, которые вдохновляют художников на создание картин, на осознание и понимание того, что ты представляешь из себя в жизни, как ты можешь выразить эту красоту в своих работах», – поделилась Ирина Ловцова, советник федерального методического центра Министерства культуры РФ.

В этом году художники работали на территории Псковского кремля и Мирожского монастыря. Ядро участников пленэрной группы, работающих ежегодно в Пскове и Псковской области, сформировалось давно, однако каждый год круг участников неизменно пополняется новыми художниками.

Среди участников пленэра были живописцы из разных городов России: Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, а также из городов Белоруссии – Новополоцка, Витебска и Полоцка. Организатором мероприятия выступает Детская художественная школа города Пскова.