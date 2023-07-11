Культура

Московский ансамбль ранней музыки выступит на фестивале «Исаборг»

Московский ансамбль ранней музыки Alcántar можно будет услышать на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фотография предоставлена музеем-заповедником «Изборск»

«Коллектив специализируется на изучении и воссоздании европейской музыки с I по XVII век. Их выступления восхищают звучанием инструментов, восстановленных по старинным изображениям и оригинальным образцам», - рассказали в музее.

Музыка ансамбля будет сопровождать открытие фестиваля, военную программу, финал открытого дня и закрытие фестиваля.

Открытый день фестиваля будет уже в эту субботу. 15 июля с 11:00 до 18:00 в Изборске гостей ждёт насыщенная программа: массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и неповторимая природа Изборска.