Культура

Старинные сорта смородины намерены подарить Пушкинскому заповеднику пермские доброхоты

Участниками большого музейного праздника — «Смородинового дня» смогут стать гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», завтра, в субботу, 15 июля.

Сбор ягод на иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину».

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот красивый праздник по случаю нового урожая смородины традиционно проводят в музее-усадьбе «Тригорское» — бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина.

Начнут «Смородиновый день» в 11.00. В этот час пушкинские доброхоты из Перми представят гостям своё прочтение не только стихов Александра Пушкина, но и фрагментов поэмы «парнасского муравья» Жака Делиля «Сады». Обещаны в этой литературно-музыкальной композиции и русские народные песни под аккомпанемент шумового оркестра, и даже танцы — вероятно, под ту же музыку. Во время праздника состоится торжественная передача в дар музею старинных сортов саженцев смородины.

«Кроме того, пермские школьники и их наставники подготовили для своих гостей "Ярмарку безделиц", "Смородиновые забавы", припасли угощение: вязовские пряники со смородиновым вареньем и блины», — уточнили в музее, особо отметив, что вырученные средства доброхоты так же намерены отдать в Пушкинский заповедник на рассаду и саженцы.

Включён в афишу «Смородинового дня» и концерт с необычным названием-цитатой: «Я хотела бы быть богатой, для того чтобы создать что-нибудь для пользы человечества». Посвящён вечер 165-летию со дня рождения Марии Тенишевой, русской дворянки, общественной деятельницы, художницы по эмали, коллекционера и педагога. Однако более всего она известна в истории отечественной культуры как меценат, основательница художественной студии в Петербурге, ремесленного училища в Бежице (территория современной Брянской области), Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, а также художественно-промышленных мастерских в собственном имении Талашкине (Смоленская область).

В концерте ее памяти прозвучат романсы Глинки и Варламова, Даргомыжского и Чайковского, других российских композиторов — как классиков, так и современных авторов. Исполнит эту музыку уже известный жителям Пушкиногорья и частым гостям Пушкинского заповедника дуэт из северной столицы: сопрано Людмила Трушталевская (фон Крюденер-Струве) и пианист Леонид Ерёмин.

Начнут вечер в Зелёной зале господского дома Осиповых и Вульфов в 18.00.