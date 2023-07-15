Культура

Полистовский Купала прошел в локнянской деревне Гоголево

Полистовский Купала прошел в деревне Гоголево Локнянского района 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Гости мероприятия смогли принять участие в творческих и научных мастер-классах, народных играх, не только посмотреть, но и поучаствовать в концерте вместе с самодеятельными коллективами области, сходить в планетарий, на экологический маршрут, в музей и церковь. Ну и конечно, найти себе сувенир по душе на деревенской ярмарке и продегустировать пирожки полистовских хозяек, рассказали в пресс-службе.

Купальский праздник в деревне – часть большого некоммерческого проекта, направленного на улучшение экономической ситуации на малых территориях, который реализуется благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город» и Полистовским заповедником. Также в реализации проекта активно участвуют жители Гоголево.

«Деревни, расположенные рядом с территорией заповедника, посещают туристы, направляющиеся на маршруты по охраняемой территории. Еще в 2012 году мы нашли способ включить жителей деревень в экономическую модель взаимодействия с туристами, так появились первые авторские туристические предложения – экскурсии по деревням Цевло и Гоголево, организация питания гостей, продажа сувениров», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

«Проведение деревенских праздников развивает это направление, - дополнил председатель совета фонда «Добрый город» Семен Никонов. - Потому что праздник позволяет нам пригласить и принять гораздо больше туристов, в свою очередь местные жители имеют возможность получить дополнительный заработок, предлагая туристам продукты питания, ягоды, сувениры».

Туристы, приехавшие на праздник, также имеют возможность познакомиться с природой заповедника – с января 2023 года рядом с Гоголево действует эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса», результат еще одного совместного проекта заповедника, фонда, жителей деревни и бизнес-партнера. Проект реализован на средства гранта от правительства Псковской области. Экскурсии здесь тоже проводят местные жители. Кроме того, прямо рядом с кордоном размещен экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони», где можно узнать много интересных фактов о Полистовском заповеднике и заповедной системе России.

«Наши деревенские праздники – для туристов мы проводим их с прошлого года – привлекают все больше гостей и очень важно отметить, что это происходит благодаря нашим партнерам: это и коллективы дома культуры из Бежаниц и Локни, и самодеятельные коллективы "Вольница" из деревни Махново, "Задорушки" из деревни Погорелка, "Веснушки" из Ушиц, солист из Подберезья, а в этом году к нам еще присоединились и артисты Порховского отделения союза пенсионеров. Они провели частушечный батл, было очень весело! Мы также благодарим проект "Игры нашего двора", детский технопарк "Кванториум Псков", клуб "Душа" из Бежаниц и дома детского творчества из Бежаниц и Локни за проведение мастер-классов и игр, музей-усадьбу Софьи Ковалевской и Псковский планетарий за мобильный планетарий на празднике», - отметила заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева.