Культура

Композитор Николай Мишуков представил в Пскове свои новые песни

Презентация новых вокальных сочинений псковского композитора, почётного гражданина города Пскова, заслуженного работника

культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Карелии Николая Мишукова состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В концерте приняли участие солистки Псковского русского народного хора Ольга Петрова и Юлия Алексеева, Марина Мариненко (вокал), Валерия Дунюшкина, Борис Шелков (фортепиано).

Все прозвучавшие в программе концерта песни были написаны Николаем Мишуковым на стихи псковских поэтов - Надежды Камянчук, Татьяны Рыжовой, Виты Пшеничной, Веры Сергеевой, Владимира Половникова, а также на свои собственные.

В колледже напомнили, что Николай Мишуков отметил в 2022 году 90-летний юбилей. Он родился 21 декабря 1932 года в Кировске (Мурманская область). В 1957 году окончил Петрозаводское музыкальное училище, в 1964 – Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1970 году Николай Мишуков переехал в Псков, где долгое время преподавал в Псковском областном музыкальном училище (сегодня – это колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова), руководил Псковским хором русской песни, студенческой хоровой капеллой государственного университета. Николай Мишуков является автором около 500 музыкальных произведений (хоров, романсов, инструментальных пьес, песен).