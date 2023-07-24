Культура

Нестандартный маршрут по Пскову предлагают пройти жителям и гостям города

Популярная сборная экскурсия «Районы, кварталы» от Кремля до Покровки состоится 29 июля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе путешествия у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе. Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от Кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора», - рассказали в музее.

Место встречи: Приказная палата Псковского кремля (улица Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.