Культура

На онлайн-программу ко Дню ВМФ приглашают псковичей

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу, приуроченную ко Дню Военно-морского флота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Музей Победы

30 июля зрителям расскажут об истории российского и советского флота, легендарных флотоводцах и военных моряках. Онлайн-гостям представят выставку, тематическую передачу и кинопоказ. Присоединиться к программе можно на сайте культурного учреждения.

Гости виртуальной программы смогут ознакомиться с планшетной выставкой «Легендарный флотоводец», созданной на основе материалов из фонда Музея Победы. Экспозиция посвящена дважды Герою Советского Союза, главнокомандующему ВМФ СССР, заместителю министра обороны СССР, Адмиралу Флота Советского Союза Сергею Горшкову. Посетители сайта увидят оцифрованные материалы: отечественные и иностранные ордена и медали С. Г. Горшкова, его личные вещи, рукописно-документальные материалы, фотографии и живописные работы. На выставке представлены модели кораблей, входивших в подчинение С. Г. Горшкова в годы Великой Отечественной войны.

«Разделы выставки рассказывают о семье, юности и первых годах службы будущего главкома ВМФ, освещают его боевой путь во время Великой Отечественной войны - от командира бригады крейсеров Черноморского флота и участия в обороне Одессы до командующего Азовской и Дунайской флотилиями, а также его деятельное участие в послевоенном возрождении флота страны и создании мощного океанского ракетно-ядерного флота», – рассказали в Музее Победы.

В передаче «История в деталях» участникам онлайн-программы расскажут о боевой деятельности Ладожской флотилии в Великой Отечественной войне. Так, гости узнают о том, как флотилии постоянно поддерживали огнём войска и как верфи Ленинграда помогали городу в блокаду. Зрителям покажут карты, документы, познакомят с мемуарами участников тех событий.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советскую военную картину «Случай в квадрате 36-80». Сюжет ленты разворачивается в северной Атлантике, в районе, где проводят маневры корабли ВМФ СССР. Здесь терпит аварию атомная подводная лодка США. Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советским морякам необходимо ликвидировать возникновение глобального конфликта.

Возрастная категория: 6+, фильм: 16+