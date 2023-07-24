Культура

Выставка живописи «Среда любования» откроется в Пскове 31 июля

Выставка живописи Александра Вихрова откроется в понедельник, 31 июля, в Доме офицеров города Пскова на улице Комдива Кирсанова, 5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Фото здесь и далее: Дом офицеров города Пскова

«Ни одна из работ прежде не экспонировалась, а их набирается примерно полсотни. Но мы не о количестве, естественно. Написанные на пленэре этюды - всегда история особенная. Но у каждого автора пленэр свой, неповторимый. У Александра - едва ли не с крыльца дома в деревне, где он обитает, всё начинается, а где заканчивается - этого никто, кроме него, не знает. "Среда любования" - назвал выставку художник. И это - туманы, рассветы, деревенские дома - впрямь располагает к любованию», – поделились организаторы.

Выставка откроется в 18:00.