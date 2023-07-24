Культура

Мастер-классы по изготовлению псковской монеты проводят в Витебске

Площадка Псковского музея-заповедника активно работает на Днях Псковской области, которые проходят в Витебске с 27 по 30 июля, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это масштабный фестиваль, на котором гости знакомятся с культурой, туристическим потенциалом, экономическими ресурсами, инвестиционными возможностями, производителями и патриотическим движением Псковского региона.

Для коллег и гостей из Белоруссии псковский музей презентуют начальник центра музейной педагогики Алексей Голубев и начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. В исторических образах они встречают гостей и рассказывают им о музейных объектах и уникальных экспонатах, хранящихся в фондах музея-заповедника.

«На нашей площадке мы представляем различные исторические мастер-классы, например, по изготовлению псковской монеты, а также средневековые игры, в которых участники могут поупражняться, посетив нашу историческую игротеку. Встречают гостей псковский стрелец и скандинав, проживавший на территории Пскова в далеком X веке», – поделился Алексей Голубев.

Дни Псковской области проходят на площади Тысячелетия, где установлены яркие декорации, основная и малая сцены, деревянный городок, кубы и палатки для ремесленников, фермерских хозяйств и предпринимателей из Псковской области. А на Западной Двине состоится показ мультимедийного спектакля на воде, посвященного великой русской правительнице Княгине Ольге.