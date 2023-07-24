Культура

Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

Традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» откроется в Изборске 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Программа фестиваля:

Изборская крепость

12:00-20:00 – Средневековая ярмарка, мастер-классы. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 – Открытие фестиваля и построение участников. Представление клубов.

14:10 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XIII - XIV веков), сражение по правилам маневров.

14:45 – Концерт средневековой музыки.

15:15 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XVI - XVII веков), сражение по правилам маневров.

Плато над Городищенским озером

16.30 – Конный рыцарский турнир.

18.00-19.00 – Концерт средневековой музыки.

Вход на фестиваль осуществляется по стоимости входного билета в Изборскую крепость:

однократный вход для взрослых - 100 рублей, льготный - 50 рублей (школьники 16-18 лет, студенты)

многократный вход + возможность посещения музейных экспозиций - 500 рублей для взрослых и 300 рублей для школьников 16-18 лет и студентов.

Для детей и подростков до 16 лет вход свободный.