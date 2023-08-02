Культура

Более 200 жителей Псковской области посмотрели летом «правильное кино»

Второй этап II Майского фестиваля правильного кино, организатором которого стал Музей Победы, завершился в Псковской области. С 12 июня фильмы, посвященные военной истории России и героям страны, смогли бесплатно посмотреть более 200 жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

К акции, которую провел московский Музей Победы, присоединился Краеведческий музей города Великие Луки.

Всего же в кинофестивале приняли участие более 60 музеев и других учреждений культуры из 38 регионов России. Это участники Международного проекта «Территория Победы» и члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

«Главная цель фестиваля - выявление новых имен и популяризация российского кино, а также усиление культурно-просветительской функции кинематографа и патриотического воспитания», - отмечают в Музее Победы.

В рамках второго этапа фестиваля зрителям представили анимационные и документальные отечественные фильмы различных жанров. Например, гости увидели документальную ленту «Обожженное детство» режиссера Ольги Бородиной. Также юные участники фестиваля могли посмотреть короткометражные анимационные фильмы об исторических персонажах.

Третий этап фестиваля пройдет в сентябре 2023 года.