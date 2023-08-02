Культура

Всероссийский съезд глав домов и центров народного творчества проходит в Пскове

IX Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества проходит в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

Руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России, в том числе новых регионов РФ – Херсонской области, ДНР и ЛНР, а также из Республики Беларусь приехали в Псковскую область, чтобы обменяться опытом работы в сфере народного творчества.

Ольга Тимофеева рассказала, что в своем выступлении она презентовала самые яркие проекты, направленные на популяризацию народного творчества Псковской области, в том числе проект мультипликационных фильмов «Наши краше», Псковские народные сказки и мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга».

Глава профильного комитета добавила, что по достоинству работу псковичей оценила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова, которая является учредителем этого съезда.

«Псковская область всегда являлась истинной хранительницей русской традиционной культуры и уникальных особенностей многих народов, проживающих на этой территории», – сказала Тамара Пуртова.