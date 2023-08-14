Культура

Опубликована программа празднования Дня города Великих Лук

Афишу основных мероприятий, посвященных Дню города, представили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре городской администрации.

Про каждое событие будет рассказано подробно.

Праздничные мероприятия 26 августа начнутся с традиционного Благовеста. В рамках данного мероприятия пройдет церемония награждения жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Великих Лук. В 13:00 все праздничные действия планируется сосредоточить на акватории реки Ловать. Здесь пройдёт водный парад Петра I.

Завершатся праздничные мероприятия феерией аэростатов на площади Матросова.

Спортивные мероприятия пройду на острове Дятлинка.