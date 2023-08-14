Культура

Псковичи соберутся в масштабный хоровод вокруг Кремля

Самый масштабный в истории Псковской области хоровод пройдет вокруг территории древнего Кремля в Пскове 22 августа в 19.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, проект «Хоровод дружбы» реализуется АНО «Время творить» — победителем регионального конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО и приурочен к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В этот день за руки возьмутся жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области. Ориентировочно, в акции примут участие свыше 1,5 тысячи человек. Они пройдут по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля в музыкальном сопровождении из произведений разных национальностей. В завершение на площадке в устье реки Псковы пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Принять участие в акции смогут жители Пскова и районов области. Специальную заявку на участие в хороводе подавать не надо, присоединиться все желающие смогут непосредственно в день проведения акции. За час до начала мероприятия, в 18:00, будут открыты пункты сбора. Их будет восемь. Основной — у надписи «Россия начинается здесь».

Цель «Хоровода дружбы»: укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции. В Псковской области проживает более 50 национальностей.