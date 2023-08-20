Культура

К замене кровли на здании «Льнохранилища» готовятся в Михайловском

В Государственном Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» реставраторы возвели временную кровлю-навес над выставочным помещением «Льняной амбар». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, реставрационные работы здесь, равно и в музеях-усадьбах «Тригорское» и «Петровское», ведутся в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и должны быть окончены в текущем году.

«Льняной амбар» в Михайловском сегодня выглядит так. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как конкретизировал директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, на здании выставочного зала в ближайшее время будут полностью менять кровлю. Кроме того, здесь произведут укрепление и замену конструкции перекрытий между первым и вторым этажами, смонтируют новый водоотвод и укрепят угол здания — тот, который «повело» со стороны парка.



Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала.

Полным ходом идут работы и в Петровском. Сейчас в этой усадьбе закрыт для посещения дом Абрама Ганнибала, где также будут осуществлены и кровельные работы, и работы с перекрытиями.

По словам Георгия Василевича, особое внимание будет уделено и деревянным, в нашем климате более всего подверженным быстрому износу архитектурным деталям: балюстрадам и открытым лестницам.

«В гроте-беседке — та же болезнь: изношены все деревянные конструкции, — констатирует руководитель музея-заповедника. — Плюс необходим ремонт цокольной части, обновление штукатурки».



Петровское. Грот-беседка на берегу озера Кучане.

Затронут реставрационные работы этого года и парки в Тригорском и в Петровском. Здесь предстоит серьёзно заниматься аллеями и отдельными деревьями. «В Тригорском особо сложная ситуациях с солнечными часами, — подчеркнул Георгий Василевич, — потому что они со всех сторон "укрыты", и деревья на кругу растут и развиваются не всегда так, как предполагали устроители старинной композиции».

В Пушкинском заповеднике выражают надежду на то, что посетители с пониманием отнесутся к временным неудобствам, которые неизбежны при проведении даже куда менее масштабных ремонтно-реставрационных работ.