Культура

В Печорах откроют филиал Русского музея

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области создаст в Печорах первый в регионе филиал Русского музея. В специально оборудованном здании будут ежегодно проходить выставки полотен из ведущих картинных галерей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий (Воронов) собирал коллекцию картин в 1960-1970-е годы вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым. Они скупали картины Питера Рубенса, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана. Большую часть коллекции отец Алипий отдал в Русский музей, другая находится в Псковском музее-заповеднике.

«Мы сделаем в городе Печоры филиал крупнейшей картинной галереи в России. Это Русский музей, созданный еще Александром III. Мы отремонтировали большой дом, сделали там все необходимое для температурно-влажностного режима, для экспонирования, свет и прочее. И 28 августа, Бог даст, будут свезены туда картины из Русского музея и из музея псковского государственного, для экспонирования здесь, у нас. Не навсегда. Больше года продлится экспонирование этих шедевров», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Выставка картин из коллекции отца Алипия продлится больше года, после чего они вернутся в Псков и в Санкт-Петербург. На замену им Русский музей предоставит другие экспонаты. Выставки будут меняться ежегодно.