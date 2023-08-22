Культура

Известный трубач и певец-контртенор выступит в «Михайловском»

Известный музыкант, солист Мариинки, трубач и вокалист Геннадий Никонов выступит в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловске». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вечер «Всё в этой музыке, ты только улови» исполнитель анонсирует как романтический концерт. В его программе причудливо сочетается музыка разных столетий — от Каччини «через» Чайковского и Скрябина к Артемьеву и даже Пахмутовой.

Геннадий Никонов. Фото из открытых источников.

Геннадий Никонов хорошо известен меломанам. Он активно гастролирует. Его «музыкальный бренд» — исполнительский стиль, который часто определяют как «романтическая труба»: особое звукоизвлечение, сближающее голос инструмента с голосом человека. Более того, Никонов является обладателем голоса достаточно редкого тембра и диапазона — контртенора и в свои сольные концерты включает вокальные номера.

Среди наиболее значимых вех творческой биографии музыканта — 2001 год, когда Геннадий Никонов организовал в Санкт-Петербурге Международный фестиваль «Романтическая труба», участие в котором в разные годы принимали видные трубачи из Европы и США. А в 2003 году «Ямаха» подарила музыканту свой лучший на то время инструмент и сделала его артистом-представителем фирмы в России; тогда исполнитель записал несколько дисков с преимущественно новыми сочинениями для трубы.

В «Михайловском» аккомпанировать Геннадию Никонову будет Игорь Смирнов (орган, фортепиано), лауреат международных конкурсов пианистов-импровизаторов. Организаторы концерта отмечают, что «…часто Игорь создает концертный репертуар специально для Геннадия Никонова, используя импровизационную свободу чередования трубы и голоса».

Концерт «Всё в этой музыке, ты только улови» запланирован на 29 августа. Начнут его в 18.00.