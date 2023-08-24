Культура

Александр Борисов: Оборона Пскова от войск Стефана Батория – одно из ключевых событий истории всей страны

Руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов пригласил псковичей на исторический праздник «Воевода Шуйский», который состоится завтра, 26 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале РВИО.

«Приглашаю вас на исторический праздник "Воевода Шуйский", который посвящен обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581 — 1582 года. Этот героическая страница не только в истории нашего города, но и одно из ключевых событий истории всей страны, пример доблести и славы наших предков, защитивших Родину от очередного нашествия Запада», – отметил Александр Борисов.

Региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник приглашают горожан принять участие в празднике, который будет проходить на территории Покровского угла.

«Вы сможете по-настоящему погрузиться в эпоху и узнать все о быте наших предков в XVI веке. Будем рады видеть вас на историческом празднике. Приходите на открытие в 11:00 26 августа и заглядывайте в Покровский угол до 17:00», заключил он.