Культура

Губернатор назвал дновскую библиотеку одной из лучших в Псковской области

Дновская модельная библиотека прошла капитальный ремонт. Результат работ в ходе рабочего визита в Дновский район 1 сентября оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В муниципалитете глава региона уделил особое внимание объектам культуры и образования. Вместе с ним объекты осмотрели председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители профильных исполнительных органов региона, представители областного парламента и глава Дновского района Михаил Шауркин.

Первая точка — Дновская модельная библиотека. На средства регионального бюджета в размере 20 млн рублей в двухэтажном учреждении проведен капитальный ремонт. В здании заменены системы печного отопления, установлено новое газовое оборудование, вентиляции, электроснабжения; отремонтированы потолки, полы и стены; смонтированы новые входные двери и окна; обновлены фасад, цоколь, кровля и входная зона с учетом возможности пропуска маломобильных групп граждан; здание оборудовано системами безопасности.

Благодаря национальному проекту «Культура» библиотека усовершенствовалась и стала новой точкой притяжения для жителей города всех возрастов. Здесь можно не только познакомиться с новинками литературы разных жанров — в библиотеку закуплено более 4,6 тысячи книг — но и получить массу дополнительных услуг. Это рабочие компьютерные места, центр социально-правовой информации, фотостудия, детский центр развития. На оснащение библиотеки было потрачено около 10 млн рублей.

В правительстве отметили, что отдельного внимания стоит новая концепция библиотеки. Согласно ей, все от дизайна помещений и мебели до формы сотрудников учреждения создано в железнодорожной стилистике.

Михаил Ведерников сказал, что это одна из лучших библиотек в Псковской области: «Молодцы, здорово придумали и организовали, видно, что подошли с душой».

В муниципалитете Михаил Ведерников также оценил готовность к эксплуатации спортивной площадки при Дновской средней школе №1. В 2023 году она была обновлена за счет федеральных средств в размере более 8 млн рублей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Спорткомплекс оснащен специальным прорезиненным покрытием и включает в себя несколько игровых зон.

На базе комплекса планируется проводить уроки физкультуры. Площадка будет доступна для посещения школьниками и во внеурочное время. Заниматься спортом здесь смогут также жители города. Для удобства и безопасности эксплуатации площадки по периметру установлены системы освещения и видеонаблюдения.

В правительстве добавили, что в 2024 году планируется обновление самой школы в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования.

Михаил Ведерников выразил готовность со стороны правительства области оказать содействие в благоустройстве пришкольной территории.

В завершение визита в муниципалитет губернатор встретился с его активистами. Михаил Ведерников отметил, что динамика развития района налицо, и в положительно отметил работу муниципальной команды. Так, в рейтинге муниципальных образований по реализации мероприятий региональных проектов Дновский район сейчас занимает 3 место.

«Хороший результат. Остается только наращивать темпы по всем направлениям, привлекая в район все больше и больше средств разных региональных и федеральных программ», — отметил глава региона.

В продолжение встречи жители района смогли задать губернатору Михаилу Ведерникову наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности и развития муниципалитета.