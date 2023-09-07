Культура

Более семи тысяч человек посетили выставку народных костюмов в Изборске

Более семи тысяч человек посетили выставку «Изборский хоровод», которая открылась в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Изборский музея-заповедник

Выставка посвящена русскому народному костюму, отражающему духовную и материальную культуру русского народа. Здесь можно увидеть более 30 костюмов из разных регионов и республик: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской области, Костромы, Карелии и Татарстана.

Выставка будет работать до 30 сентября.

С 1 сентября в музее-заповеднике изменился режим работы. Выставочный зал и кассы в Изборской крепости по будням и в воскресенье работают с 10:00 до 18:00, а по субботам – с 09:00 до 18:00.

Во всех четырёх музейных экспозициях и в выставочном зале понедельник стал выходным днём. Аналогичные изменения коснулись и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.