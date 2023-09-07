Культура

Поэтическая программа пройдёт в «Михайловском» в дни столетия Расула Гамзатова

Сегодня, 8 сентября, исполняется сто лет со дня рождения народного поэта Дагестана, героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреата международной премии «Лучший поэт ХХ века» Расула Гамзатова.

Расул Гамзатов в Михайловском на фотографии Юрия Белинского из фондов Пушкинского заповедника

К празднованиям, которые пройдут в рамках Года Расула Гамзатова в России, присоединяется и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

В музее напомнили, что автор знаменитых «Журавлей» не раз бывал в псковских пушкинских местах. Одному из таких его визитов и шире — творческой биографии Расула в тех моментах, где она перекликается с пушкинским наследием, даже посвящена отдельная глава в книге С. С. Гейченко «Завет внуку».

«Трудно писать о Пушкине, — цитирует Гейченко аварского поэта, прозаика и публициста. – Я думаю, что моё молчание о Пушкине лучше бы сказало о тех чувствах, которые я испытываю, чем моё слово. Молчание ни один переводчик не может перевести. Слово "Пушкин" — это счастье. Если бы Пушкина не было, то было бы как-то бледно, тускло, даже в наших горах. Пушкин не говорил ни на одном дагестанском языке, но любовь к нему мне завещана моим отцом, даже матерью, моей "кормилицей"… Я очень боялся прикасаться к Пушкину. Я знаю наизусть и перевёл на свой язык "Медного всадника", "Полтаву", "Цыган". Я люблю его стихи своей любовью, с детства помню его "Деревню", написанную в Михайловском».

В дни гамзатовских юбилейных торжеств, точнее — 9 и 10 сентября, гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» смогут побывать на поэтической программе-экскурсии «Журавли». Подготовил её мастер художественного слова, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов. Программа, получившая название по самому, пожалуй, известному произведению Расула Гамзатова, посвящена памяти С. С. Гейченко — легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка», со дня рождения которого в нынешнем году исполнилось 120 лет. Вспомнят участники поэтической прогулки и фронтовых друзей Семёна Гейченко — художника Василия Звонцова, поэта Михаила Дудина.

В музее-заповеднике уточнили, что маршрут арт-экскурсии пройдёт по парку мемориальной усадьбы «Михайловское».