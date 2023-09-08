Культура

Старинные предметы письма представят в Изборске

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей посмотреть на старинные костяные писала, которые ранее использовали вместо карандашей и ручек. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

8 сентября в России и многих других странах мира отмечается День грамотности. С принятием в 988 году христианства на Руси начались серьезные изменения в подходах к обучению и воспитанию. Грамотность была необходима для усвоения религиозных норм, прописанных в священных текстах.

«Следует отметить, что сначала проводилось обучение чтению, затем, отдельным предметом, детей учили навыкам письма, что было обусловлено сложной графикой отдельных букв и трудными для запоминания правилами орфографии. Вместо тетрадей ученики использовали церы – деревянные дощечки с бортиками, залитые воском. Вместо ручек и карандашей применялись писала – палочки, заострённые с одного конца, а с другого – имеющие лопаточки. Церы были хороши своей многоразовостью: выцарапанные на воске буквы, при необходимости можно было затереть лопаточкой писала. Однако носить с собой или отправлять кому-либо послание на церах было неудобно, поэтому для этих целей служила береста, на которой при помощи тех же писал выцарапывался текст», - рассказали музейщики.

При раскопках на Труворовом городище в Изборске в напластованиях XII-XIII веков были обнаружены два железных писала. К писалам также могут принадлежать встреченные в огромном количестве фрагментированные находки из бронзы и кости, в частности стержни или лопаточки.

Как раз такие костяные писала можно увидеть в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», которая расположена в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41а. Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.