Культура

Концерт мастеров колокольного звона пройдет в Пскове

Концерт мастеров колокольного звона пройдет в Пскове сегодня, 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие в рамках Псковского фестиваля колокольного звона начнется в Детском парке на площади у храма Василия Великого на Горке в 17.00.

Состоится общий звон участников с колокольни храма. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.

Третий Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской Православной Церкви, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.