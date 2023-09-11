Культура

Псковские Выбуты представили на выставке в Луге

Первую персональную выставку псковского художника Аркадия Филинова, участника проекта «Артель. Профессия художник» АНО «Центр поддержки творческих и туристских инициатив АРТЕЛЬ», открыли в выставочном зале Луги в Ленинградской области 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии Евгении Федоровой, Любови Новожиловой и Ирины Голубевой

Совместно с работами Аркадия Филинова свои картины представили участники любительского объединения «Творческий союз лужских художников». Они стали итогом июньского пленэра в легендарные Выбуты.

Выставка «Выбуты. Мастерская художника» – это не просто вернисаж. «Это откровение мастера, влюбленного в псковские дали. Погост расположен в 12 километрах от Пскова на левом берегу реки Великой у сел Волженец и Раздолье. По преданию именно здесь родилась равноапостольная княгиня Ольга, первая русская святая, бабушка князя Владимира, крестителя Руси», - отметили организаторы выставки.

Аркадий Филинов живет недалеко от погоста. «Для него Выбуты – место, где он черпает вдохновения и силы, уголок нетронутой красоты русской природы. Пожалуй, сегодня сложно найти человека, который настолько трепетно относился бы к истории этой земли и сохранению ее первозданного облика», - подчеркнули в организаторы.

Аркадий Филинов родился 24 февраля 1984 года в городе Югорске Тюменской области. Учился на отделении живописи Екатеринбургского художественного училища им. И.Д. Шадра, затем в Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина.

В 2005 году Аркадий Филинов переехал в Псков, где ныне работает в Псковском музее-заповеднике, преподает в Детской художественной школе Пскова. Он член Союза художников России.

«Тот год стал для меня судьбоносным, – вспоминает Аркадий Филинов. – Я побывал на летней практике в Суздале. Тогда я впервые с Урала приехал в древний русский город. Эта поездка стала мощным импульсом к желанию постичь родную сердцу культуру. Я тогда подумал: "Псков бы еще посмотреть…" Приехал на три дня и остался навсегда».

Выставочный зал расположен в Луге по адресу: проспект Урицкого, дом 54. Он работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Работа выставки продлится до 12 октября.

Организаторы выражают благодарность Лужскому ГДК и Псковскому региональному отделению ВТОО Союза художников России.