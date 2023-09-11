Культура

Карты звездного неба на ткани представили выпускники Псковского колледжа искусств

Выставка дипломных работ выпускников специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 2023 года» открыта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Экспозицию составили серии и триптихи, представляющие многообразие технических возможностей художественной росписи ткани – горячий батик, холодный батик, роспись ткани без резерва.

Основные темы изображений – странствующие актеры, карты звездного неба, морские глубины, окрылённые искусством музы и грации.

«В работах выражено трепетное отношение к тайнам постижения искусства, изучению морских глубин и завораживающей магии звездного неба. Яркие жизнерадостные полотна демонстрируют высокий уровень художественной подготовки по специальности и могут стать достойным украшением любого интерьера», - отметили в колледже.