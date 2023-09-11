Культура

Грибная выставка открылась в Изборске

Новая природная выставка «Царство грибов. Fungi» открылась в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Выставка познакомит гостей с основными представителями царства грибов, встречающимися на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Здесь можно будет узнать о правилах сбора грибов, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить природе и своему здоровью.

В этом году в большинстве регионов России, включая Псковскую область, отмечают небывалый урожай грибов. Сезон их сбора в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на «тихую охоту».

Выставка работает на территории музея-заповедника «Изборск» на улице Московской, 10. Вход свободный.