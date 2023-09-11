Культура

Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября

Первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Сохраняя память» стартует в городе Печоры 26 сентября. Главным партнёром заезда выступит Музей Победы. Участниками проекта станут работники музеев образовательных организаций, историки и архивисты от 18 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение здесь и далее: Музей Победы

«Музей Победы выступает партнером молодёжного историко-культурного форума "Истоки", а теперь эта работа продолжится в рамках деятельности одноимённого круглогодичного центра и всероссийского проекта "Истоки. Школа". Уже второй год эксперты Музея Победы передают свои уникальные знания молодёжи, помогают в разработке проектов и в сфере музейной педагогики», – поделились в Музее Победы.

Площадкой для проведения новых заездов стал круглогодичный молодёжный историко-культурный центр «Истоки». Его открытие состоялось летом 2023 года в рамках одноимённого форума. Новые инфраструктурные объекты, построенные на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, дали возможность в любое время года проводить образовательные мероприятия и работать над созданием новых продуктов, направленных на сохранение и развитие историко-культурного наследия России.

Каждый участник получит возможность узнать больше об истории страны, задать вопросы экспертам и историкам, найти единомышленников и принять участие в разработке проекта. Молодые люди посетят мастер-классы, образовательные сессии от ведущих спикеров страны, примут участие в дискуссионных и тренинговых сессиях, проектных лабораториях, чтобы сформировать новые инициативы для развития историко-культурного наследия России. В рамках полезной программы каждый желающий сможет внести вклад в благоустройство территории Псковской области, а также поучаствовать в интерактивных играх и мастер-классах национальных ремесел в рамках развлекательной активности.

Заезд «Сохраняя память» продолжится до 1 октября.

Организатором всероссийского проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Псково-Печерского мужского монастыря.