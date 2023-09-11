«Преступление и наказание» станет темой лекции в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Темой мероприятия станет «Великое пятикнижие Ф.М. Достоевского. "Преступление и наказание"». В качестве лектора выступит кандидат филологических наук Татьяна Кабинетская.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.