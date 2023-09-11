Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на межрегиональную конференцию

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» состоится на базе Псковского музея-заповедника 27-28 ноября. В этом году она приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря, 700-летию первого упоминания Гдова и 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С этой недели открылся прием заявок на участие в конференции. Предусмотрено очное участие с регламентом выступления в 15 минут. Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за счет направляющей стороны. Подать заявки можно до 1 ноября 2023 года.

Форму заявки можно получить по электронной почте: conference@pskovmuseum.ru.

Основные направления работы конференции:

История и культура Пскова и Псковской земли;

Военная история Псковского края;

История Псковского музея-заповедника;

Музейные коллекции: комплектование, реставрация, изучение, презентация;

Проектирование экспозиций и выставок;

Традиционные и инновационные формы и методы культурно-образовательной работы.

Оргкомитет оставляет за собой право определять формат выступления (стендовый доклад или краткое сообщение), а также отклонять заявки, не соответствующие теме конференции. После рассмотрения полученных заявок авторам будут направлены индивидуальное приглашение и проект программы конференции.