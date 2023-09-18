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Культура

Выставка «Сокровища из старого буфета» открылась в Пскове

22.09.2023 17:42|ПсковКомментариев: 0

Новая выставка Псковского музея-заповедника «Сокровища из старого буфета», на которой впервые представлена коллекция советского многотиражного фарфора 1920-1940-х годов из собрания музея, официально начала работу в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове сегодня, 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На открытии присутствовали заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева, хранитель музейных предметов и куратор выставки Алла Москалец, а также сотрудники музея-заповедника, которые принимали участие в создании выставки.

 

«Эта уникальная выставка дает возможность отправиться в прошлое и увидеть вещи, приносившие радость простым людям много лет назад. Благодаря талантливой и кропотливой работе фондовых хранителей Псковский музей-заповедник впервые показывает удивительные предметы из коллекции фарфора. Огромная благодарность всем причастным к созданию выставки!» – отметила Эльвира Королева.

После официальной части куратор выставки, Алла Москалец провела экскурсию для гостей и рассказала об особенностях предметов из коллекции. Она отметила, что в них как в зеркале отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов нашей культуры. Также куратор рассказала, на какие вещи стоит обратить особое внимание.

 

«Хотелось бы особенно выделить группу предметов, которые имеют автора. Таких у нас немного, всего четыре. Это пудреница "золотой мост" в росписи гения русского фарфора А. Воробьевского, две чайные пары законодательницы мировой фарфоровой моды Т. Безпаловой, а также чайник-символ эпохи фарфора 1920-1940-х годов с деколью авторства всемирно известного художника М. Адамовича», – рассказала Алла Москалец.

Жителей и гостей Псковской области приглашают прикоснуться к миру довоенного фарфора и посетить выставку «Сокровища из старого буфета». Она будет работать с 23 сентября во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Теги: #выставка #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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