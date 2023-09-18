Культура

Обновлённую программу «Зажигай» колледжа искусств увидели жители Красногородска

22 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные» творческая делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова побывала в посёлке Красногородск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Мастер-классы по хореографии, фортепиано, сольфеджио, баяну для учащихся Детской музыкальной школы и участников танцевальных коллективов провели Евгения Валерьевна Шургалина, Виктор Сергеевич Иванов, Ирина Владимировна Галковская, Никита Никитин.

На сцене Красногородского Дома культуры студенты и преподаватели специальностей «Музыкальное искусство эстрады» (руководитель Ирина Галковская) и «Хореографическое творчество» (руководители Татьяна Васильева и Алёна Тагирова) представили обновлённую концертную программу «Зажигай». Перед жителями Красногородска выступили солисты: Анастасия Куклина, Анастасия Егорова (преподаватель Екатерина Камалова), Анна Бутман, Ирина Елфимова, Дарья Шилова, Михаил Немчинов (преподаватель – Заслуженная артистка России Марина Курчавова), Марина Анищенкова, Екатерина Чугунова, Мария Михайлова (преподаватель Олеся Селивёрстова), композитор, сауд-продюсер, преподаватель колледжа Тима Бичевский (Тимофей Никогосов).

Популярные эстрадные песни и танцевальные композиции, исполненные молодыми артистами в режиме нон-стоп, были тепло встречены зрителями. По традиции, в начале концертной программы и в её финале были исполнены массовые зажигательные песни, в том числе «Псков-это любовь», написанный преподавателями колледжа.

Отметим, что поездка в Красногородск стала продолжением ежемесячных гастролей творческих коллективов и солистов колледжа искусств по городам и посёлкам Псковской области. Выезды преподавателей и студентов колледжа с концертами, мастер-классами и выставками в детские школы искусств стали возможны благодаря региональному творческому проекту «Культурные выходные». В рамках проекта творческая делегация колледжа уже побывала в различных районных центрах Псковской области: Печоры, Остров, Бежаницы, Усвяты, Струги Красные, Палкино, Дно.