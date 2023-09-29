Культура

Книгу о церкви и духовенстве Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов презентуют 4 октября

Презентация новой фундаментальной научной монографии Бориса Постникова и Арсения Постникова «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» пройдет в Псковском музее-заповеднике 4 октября. Исследование псковской церкви и духовенства этого периода было осуществлено впервые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Псков дольше других русских городов держался за старые традиции соборного управления церковью, уходящие ко временам вечевого строя, которые в ходе реформ русской церкви 1666–1764 гг. подверглись коренным изменениям. В историографии Пскова эти перемены, вызвавшие трагическое явление раскола и развитые петровскими государственными преобразованиями и секуляризацией, до сих пор оставались совершенно не изученными», – рассказали в музее.

Не рассматривались состав и динамика численности церковных объектов, действовавших в Пскове в ту эпоху, а также персональный состав служившего в них духовенства. Между тем, поименное выявление «духовных чинов людей»: от служителей Троицкого Архиерейского дома и насельников псковских монастырей до священно- и церковнослужителей всех без исключения городских и окологородных храмов, имеет особое значение, так как без учета их личных судеб невозможно изучать формирование местного духовного сословия.

Выполненная работа основана на широком круге привлеченных архивных источников, впервые вводимых в научный оборот, в результате чего появилась возможность значительно пополнить новыми данными историю действовавших в те годы городских монастырей и приходских церквей; выявить поименный состав обретавшегося в них монашества и белого духовенства; рассмотреть деятельность псковских архиереев и их персональный вклад в организацию церковной жизни в городе, которая рассматривается в монографии со всей возможной полнотой.

Результаты исследования представляют интерес для историков, археологов, краеведов, экскурсоводов, духовенства, специалистов по истории Русской Православной Церкви, всех любителей отечественной старины и русской духовной культуры. Кроме того, они имеют практическую значимость для изучения и реставрации памятников древнерусского зодчества, поскольку в работе содержатся новые подробные сведения о более чем 150 церквях, монастырях и их подворьях в Пскове и Окологородье.

Мероприятие пройдет 4 октября в 16:00. Вход свободный.