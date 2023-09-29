Культура

Открытие 80-го юбилейного филармонического сезона пройдет в Пскове

Открытие 80-го юбилейного филармонического сезона Псковской областной филармонии состоится в субботу, 30 сентября. Оно посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося композитора XX века Арама Хачатуряна.

«Его музыка — вечный праздник жизни, партитуры монументальны и полны грандиозных звучаний, стихии ритма и уникальных по красоте и проникновенности лирических страниц, - прокомментировали Псковской Ленте Новостей в областной филармонии. - За что бы ни брался композитор-романтик, всё у него получалось эффектно, щедро, жизнеутверждающе. Поэтому он любим во всем мире.

Невозможно остаться равнодушным к эффектным каскадам его «Вальса» из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», завораживающей любовной магии Аdagio из балета «Спартак» и, конечно, к захватывающим ритмам «Танца с саблями» из балета «Гаянэ», принесшего автору не только феноменальную мировую популярность, но и звание — «Мистер «Танец с саблями».

Концерт из произведений А. Хачатуряна — всегда настоящий праздник, полный огня, страсти, ярких красок, роскоши оркестровых звучаний и прекрасных мелодий».

Концерт в два отделения с антрактом начнется в 18.00. В нем примут участие лауреат международных конкурсов Кирилл Кравцов (скрипка), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер - Алексей Репников).

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