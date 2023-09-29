Культура

Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдет в Пскове

В воскресенье, 1 октября, в 15 часов в Центральной городской библиотеке начнется традиционная поэтическая акция «Кононов на Конной». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Поэт Геннадий Кононов (1959-2004) родился и жил в Пыталове, маленьком городке на границе России и Латвии. Скончался почти 20 лет назад, оставив богатое творческое наследие. В одном из своих стихотворений он написал: «Вспоминайте меня, когда гуси кричат над полями…» Этот завет неуклонно исполняется уже почти два десятка лет. Друзья проводят вечера поэзии, читают вслух его стихи, исполняют песни и романсы, изучают и обсуждают разные темы в творчестве поэта, издают книги, ведут сообщества Геннадия Кононова в социальных сетях.

Тема осени – в природе и жизни – занимает значительное место в творчестве Геннадия Кононова: «За оградой кучи глины, тени вязов, пентаграммы георгинов. Воздух вязок…». И в этом году чтецы-участники поэтической акции «Шагай вперед по пеплу листьев» вновь будут искать в его стихах свой ответ на вопрос: что такое осень? Тем же, кто все ответы на вопрос про осень уже нашел в стихах Геннадия Кононова самостоятельно, организаторы акции предлагают прийти и сверить полученные варианты – по строчкам и рифмам.

Художественным обрамлением осенних текстов Геннадия Кононова, написанных преимущественно в конце прошлого века, станут новые живописные работы члена Союза художников РФ Александра Коростелева, выполненные на пленэре в сентябре 2023 года.

Добавим, что на сегодняшний день изданы четыре сборника стихов Геннадия Кононова: «Жизнь – за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или Мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019). К сожалению, при жизни поэт не держал в руках ни одного своего сборника.

Доцент ПсковГУ Вадим Андреев, друг и соавтор Геннадия Кононова со студенческой скамьи, положил на музыку более 100 текстов поэта. Одним из первых был записан альбом романсов «Про жизнь и про любовь», затем выпущены диски «Время сбора плодов», «Встречи случайные» и другие. В настоящее время готов к выпуску новый альбом «Только имя твое», в который вошли самые лучшие старые треки», - рассказали в городской библиотеке.