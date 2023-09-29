Культура

О творчестве Айвазовского рассказали в Псковском музее-заповеднике

Тематическая экскурсия, которая познакомила с образом Иисуса Христа в творчестве Ивана Айвазовского, состоялась в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 30 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, занятие стало частью «Христологического цикла» и было посвящено празднику Воздвижения Креста Господня.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе мероприятия сотрудник художественного отдела, хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко рассказала участникам о жизни и творчестве Айвазовского и познакомила с работами из собрания музея. Специально для экскурсии в этот день из фондов были выставлены две картины художника – «Христос, идущий по морю» и «Берег моря или Прибой у скалистого берега».

«Айвазовский был одним из величайших художников мира и настоящим благодетелем своей Родины. Сегодняшняя экскурсия проходит в рамках Христилогического цикла и направлена на то, чтобы не просто узнать о творчестве и биографии живописца, а найти связь с духовной историей. В собрании Псковского музея есть уникальная картина "Христос, идущий по морю", которая помогает найти эту связь», – рассказала Мария Проценко.

Стоит отметить, что тематическая экскурсия вызвала большой интерес у жителей и гостей Пскова. Они внимательно слушали рассказ хранителя экспозиции и отмечали, что взглянули на творчество, казалось бы, такого знакомого Айвазовского с другой стороны.

«Иван Константинович сегодня для меня открылся по-новому. Я его всегда воспринимал как художника-мариниста, баталиста. Оказывается, что Айвазовский был художником, который пишет святые картины. Работа "Христос, идущий по морю" производит неизгладимое впечатление и по-настоящему трогает душу. Это очень важно для меня, как для верующего человека», – поделился впечатлениями участник занятия Игорь Колтушкин.

В конце экскурсии посетители насладились концертом с участием певчих из церкви Воскресения Христова со Стадища. Песнопения были подобраны с учетом упоминания в них стихии и моря. Также на память о посещении музея гости получили открытки с изображением картины Ивана Айвазовского.