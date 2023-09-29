Культура

Псковская студентка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля «Старт звезды»

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Яковлева стала лауреатом 1 степени в номинации «Народный вокал» международного конкурса-фестиваля «Старт звезды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге 22-23 сентября. Его организаторами стало творческое объединение «Триумф» при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургской Академии последипломного образования.

Профессиональное жюри в составе Петра Захарова, Ольги Абдулиной, Татьяны Шастиной, Натальи Решетниковой, оценивающее выступления конкурсантов, отметило профессионализм псковской участницы. Награды псковичке были вручены на гала-концерте. Помимо диплома лауреата 1 степени Анна Яковлева стала обладательницей специального приза «За сохранение народных традиций» и сертификата на бесплатную поездку на конкурс в Иркутск.

В колледже добавили, что подобные конкуры-фестивали проводятся в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, открытия новых имен и талантов в области искусств.