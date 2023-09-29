Культура

«Михайловское» принимает Международный форум литературных музеев

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 5 октября, встретит участников VIII Международного форума литературных музеев. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, всякий раз подобные, весьма и весьма представительные съезды проходят в разных регионах Российской Федерации, и их уже принимали, например, Москва, «Ясная Поляна», Орловская область — в год 200-летия Тургенева, Ульяновск — в год 250-летия Карамзина, Вологодская область — к 90-летию В.И. Белова. Не удивительно, что в преддверии пушкинского юбилея честь принимать съезд у себя выпала «Михайловскому».

Владимир Ветрогонский. Михайловское. Усадьба А.С. Пушкина. Из фондов Пушкинского заповедника

В музее-заповеднике также рассказали, что название форума в нынешнем году сформулировано как «Пушкинская коллекция литературных музеев России. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина». В работе съезда примут участие руководители и ведущие сотрудники государственных литературных музеев России — учреждений различного подчинения, от федеральных и региональных до ведомственных, всего более шестидесяти специалистов разного профиля, приглашённые гости.

Темами презентаций и обсуждений в дни форума (5—8 октября) станут, в частности: создание и работа геоинформационного портала «Литературные музеи России»; проект «Покажи музей» по адаптации литературных музеев для работы с глухими и слабослышащими посетителями; концепция музея К. Н. Батюшкова. В ходе круглого стола «Пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев» его участники заслушают сообщения о пушкинских материалах в фондах музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково», Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (в том числе — в его толстовской коллекции), в собрании Национального музея Республики Татарстан, в других российских музеях. Ещё один круглый стол предполагает широкое обсуждение различных выставочно-экспозиционных проектов к юбилею А. С. Пушкина, среди прочего — передвижной выставки «Пушкинские музеи России», которую представит директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Пойдёт за этим круглым столом речь и о проекте реэкспозиции музея А. С. Пушкина в Берново Тверской области, и о межмузейном проекте «Пушкин. 225», многом другом.

Особым пунктом общей программы съезда станет расширенное заседание Учёного совета Государственного музея-заповедника «Михайловское», посвящённое Концепции развития учреждения в 2025—2037 годах.