Культура

Монографию Бориса и Арсения Постниковых о церкви и духовенстве в ходе реформ 1666-1764 годов презентовали в Пскове. ФОТО

Презентация новой фундаментальной научной монографии Бориса Постникова и Арсения Постникова «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» прошла в Псковском музее-заповеднике 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автор книги, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников отметил, что работа над книгой была совместной, над монографией на протяжении 20 лет также трудился его отец - Борис Постников, который всю жизнь занимался историей архитектуры средневекового Пскова.

«Книга включает в себя первое фундаментальное изучение церковного сословия на протяжении 100 лет. В ней рассматривается более 150 церковных объектов. Главное внимание было сосредоточено на людях, ведь вся наша история состоит из судеб людей. И все глобальные процессы страны также проходят через судьбы людей, которые были причастны к созданию истории», - рассказал о книге Арсений Постников и добавил, что 70 экземпляров книги находятся в Пскове, а 30 - в Москве.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова обратилась к присутствующим, отметив, что в работе музея есть множество деталей, и одну из важнейших задач выполняют научные сотрудники. В хранилище музея содержится более 170 тысяч документов, которые привлекают внимание достаточно узкого количества специалистов.

«Этот труд интересен для серьезных учёных, экскурсоводов. Эти книги - своеобразный путеводитель. Вся наша жизнь, это путешествие, а путешествие с такой книгой, как эта - нечто особенное», - сказала Светлана Мельникова и отметила, что вместе с презентацией книги музей также открывает именной фонд Постниковых.

Псков дольше других русских городов держался за старые традиции соборного управления церковью, уходящие ко временам вечевого строя, которые в ходе реформ русской церкви 1666–1764 гг. подверглись коренным изменениям.

Выполненная работа основана на широком круге привлеченных архивных источников, впервые вводимых в научный оборот, в результате чего появилась возможность значительно пополнить новыми данными историю действовавших в те годы городских монастырей и приходских церквей; выявить поименный состав обретавшегося в них монашества и белого духовенства; рассмотреть деятельность псковских архиереев и их персональный вклад в организацию церковной жизни в городе, которая рассматривается в монографии со всей возможной полнотой.

Результаты исследования представляют интерес для историков, археологов, краеведов, экскурсоводов, духовенства, специалистов по истории Русской Православной Церкви, всех любителей отечественной старины и русской духовной культуры.

Кроме того, они имеют практическую значимость для изучения и реставрации памятников древнерусского зодчества, поскольку в работе содержатся новые подробные сведения о более чем 150 церквях, монастырях и их подворьях в Пскове и Окологородье.

Также в конце презентации автор вручил несколько экземпляров книг организациям Псковской области, в том числе в хранилище Псковского музея-заповедника и музейную библиотеку.