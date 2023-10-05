Культура

На псковский конкурс «Чернильница» поступило 180 заявок

Организаторы XIII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» представили первые итоги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Впервые на конкурс поступило рекордные 180 заявок от 73 поэтов, 31 чтеца, 41 писателя малого жанра и 35 иллюстраторов.

Прямо сейчас организаторы конкурса проводят предварительный отбор всех присланных работ, которые очень скоро отправятся на оценку членам жюри.

После отбора участники конкурса, подавшие заявку на номинацию «Лучший иллюстратор», получат электронную рукопись с произведениями, присланных в этом году поэтами и прозаистами, – их необходимо будет проиллюстрировать в ограниченные сроки.

В этом году «Чернильница» проходит в формате творческой мастерской, куда входит не только проведение конкурса работ, но и несколько творческих встреч, образовательных мастер-классов, экскурсий по Пскову и в музей-заповедник «Михайловское», литературная гостиная и викторина.